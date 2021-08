Nach dem Erdbeben in Haiti: "Die Lage ist katastrophal"

In Haiti ist die Zahl der Toten nach dem schweren Erdbeben mittlerweile auf 1297 gestiegen - mindestens 5700 sind verletzt. Bei dem Beben am Samstagmorgen wurden Hunderte Gebäude zerstört, darunter Wohnhäuser, Kirchen und Schulen. Viele Hilfsorganisationen sind bereits auf dem Weg nach Haiti, auch Humedica ist mit einem mobilen Einsatzteam unterwegs, erklärt Geschäftsführer Johannes Peter im WDR -Interview.

WDR : Wie ist die Lage im Moment vor Ort?

Johannes Peter, Geschäftsführer der Hilfsorganisation Humedica

Johannes Peter: "Die Situation ist chaotisch, es gibt viele Tote, viele werden noch vermisst. Die Menschen suchen ihre Angehörigen. Es gibt einen hohen Bedarf an medizinischen Hilfsgütern, an Verbandszeug, Medikamenten und auch an Medizinern, Krankenschwestern und so weiter. Es werden wohl bis zu 30.000 Zelte gebraucht."