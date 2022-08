"Gorbi, Gorbi!" - Gorbatschow hat auch in NRW Spuren hinterlassen

Auch in Münster war "Gorbi" öfter - aus einem traurigen Anlass

In NRW hinterließ Gorbatschow, der am 30. August im Alter von 91 Jahren gestorben ist, nicht nur in Dortmund Spuren. Immer wieder hielt er sich auch im knapp 70 Kilometer entfernten Münster auf. Im September 1992 besuchte "Gorbi" in Begleitung seiner Ehefrau Raissa auf Einladung des damaligen Bundeswirtschaftsministers Jürgen Möllemann ( FDP ) die Stadt. Tausende Menschen feierten ihn damals auf dem Prinzipalmarkt.

Jahre später kam er erneut mit seiner Gattin nach Münster - diesmal aus einem traurigen Anlass: In der Uniklinik behandelte ein Leukämie-Experte Gorbis Frau. An ihrem Gesundheitszustand nahmen viele Münsteraner Anteil. Als Raissa im September 1999 an den Folgen ihrer Erkrankung starb, war die Betroffenheit in der Münsteraner Bevölkerung groß.