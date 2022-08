Wie hoch wird die Gasumlage? Das ist bereits bekannt

Wie teuer wird es für jeden Einzelnen?

Das wissen wir, wenn heute das Ratinger Unternehmen Trading Hub Europe (THE) - ein Zusammenschluss der Gas-Netzbetreiber in Deutschland - die Höhe der geplanten Gasumlage bekannt gibt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nannte zuletzt eine Spanne von 1,5 bis 5 Cent pro Kilowattstunde, in der sich die Gasumlage voraussichtlich bewegen werde.

Die Verbraucherportale Check24 und Verivox haben ausgerechnet, was das bedeuten könnte:

für einen Single-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 5.000 Kilowattstunden Mehrkosten zwischen 89 und 298 Euro,

Die Umlage greift offiziell ab Oktober. Auf den Rechnungen wird sie voraussichtlich monatlich ab November oder Dezember auftauchen.

Kommt die Mehrwertsteuer noch oben drauf?

Bundesfinanzminister Christian Lindner will eine Mehrwertsteuer auf die Gasumlage abwenden und kündigte am Sonntagabend im ZDF an, dass der Staat auch bei einer Besteuerung der Umlage die Einnahmen nicht behalten wolle. Zuvor war bekannt geworden, dass der FDP -Chef die EU -Kommission in einem Schreiben um Erlaubnis gebeten hatte, bei der geplanten Gasumlage auf die Mehrwertsteuer verzichten zu können.

Auch der Bundesverband der deutschen Energie-und Wasserwirtschaft (BDEW) hat sich für eine zweijährige Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom und Gas ausgesprochen. Die Abgabe solle in dieser Zeit auf den ermäßigten Satz von sieben Prozent reduziert werden, sagte BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae am Montag in der ARD. Entlastungen seien derzeit "unabdingbar" .

Kann die Umlage noch erhöht werden?

Ja, das ist möglich. Alle drei Monate kann die Höhe der Umlage neu bestimmt werden.

Wie lange werden Gaskunden zahlen müssen?

Die Gasumlage soll erst einmal für 1,5 Jahre erhoben werden - also bis 1. April 2024. Die gesetzliche Grundlage dafür läuft allerdings weiter bis zum 30. September 2024. Die Umlage könnte also noch mal bis dahin verlängert werden.

