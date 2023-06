Freiwillige für die Fußball-EM 2024 gesucht

Social Media oder Gäste fahren: Freiwillige in mehr als 20 Bereichen gesucht

Gesucht werden Volunteers in insgesamt 25 Bereichen: von "Anti-Doping" über "Match Organisation" bis "Youth Programm". Wer mindestens 20 Jahre alt ist und einen Führerschein der Klasse B hat, kann etwa als Fahrer im Einsatz sein und Gäste zu den offiziellen Veranstaltungsorten bringen.

Möglich ist auch ein freiwilliger Einsatz im Bereich Social Media. Die Volunteers unterstützen bei der Aufnahme von Fotos und Videos, " um die Atmosphäre in der Stadt während der UEFA EURO 2024 zu beschreiben, die für die sozialen Medien oder die Presse verwendet werden können ".

Das sind die Voraussetzungen

Wer mit dabei sein will, muss Deutsch und Englisch sprechen können, mindestens an den jeweiligen Spieltagen des Veranstaltungsortes Zeit haben und am 1. Mai 2024 mindestens 18 Jahre alt sein. Abhängig von der Rolle, für die man sich bewirbt, müssen eventuell weitere Kriterien erfüllt sein.

Von Uniform bis Gratis-Essen: Das bekommen die Freiwilligen

Wer als Volunteer bei der Fußball-EM 2024 in Deutschland im Einsatz ist, ist während des gesamten Zeitraums versichert. Für die Freiwilligen sind Essen und Getränke gratis und sie können auch den öffentlichen Nahverkehr kostenlos nutzen. Außerdem gibt es ein Abschlussgeschenk und eine EM-Uniform. Hier geht es zur Bewerbung.