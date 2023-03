Flüchtlingsaufnahme: CDU-Chef Merz bittet Bürgermeister zum Dialog

Wohnungen fehlen

Matthias Thul, Bürgermeister von Bergneustadt (CDU), bedauert, nicht teilnehmen zu können. Er hätte sehr gerne aus Bergneustadt berichtet. " Normalerweise gibt es in Bergneustadt rund 110 Flüchtlinge. Jetzt sind noch 270 Flüchtlinge aus der Ukraine dazu gekommen ", erzählt Thul.