Auch im Wasser lebende Tiere sind in Gefahr. So starb 2015 in der Silvesternacht ein Biber in Brandenburg, als Kinder Böller in seinen Teich warfen. Bei dem sechs Monate alten Biber-Mädchen wurden die Trommelfelle zerstört. Dies ergab die Obduktion am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Das Jungtier bekam einen Schock und ertrank.