Gipfelglück im Zillertal

Allgemeine Informationen

Das Zillertal ist ein südliches Seitental des Inntals im österreichischen Bundesland Tirol. Es erstreckt sich über 47 Kilometer und steigt dabei nur leicht an. Der Hochfeiler ist mit 3.509 Metern der höchste Berg der Zillertaler Alpen. Insgesamt hat das Zillertal über 35.000 Einwohner in 25 Gemeinden und viele Tausend Gästebetten. Das Netz der Wanderwege ist weitläufig und gut markiert, für Kletterer sind Hänge und Steige mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden vorhanden. Insgesamt gibt es 800 Kilometer gepflegte Rad- und Mountainbikewege bis auf 2.000 Meter Höhe sowie ein eigenes Bike-Gebiet am Action-Berg Penken. Der Zillertalradweg führt über 31 Kilometer entlang des namensgebenden Flusses und ist gut geeignet für Familien. David Jürgen Stock und sein Team von Stocky Air bieten Tandem-Gleitschirmflüge von 20 verschiedenen Standorten an. Die Zillertalbahn erschließt auf Schmalspurgleisen das Tal, Bergbahnen führen auf die umliegenden Höhen, wo in urigen Hütten bodenständiges Essen serviert und häufig Livemusik gespielt wird. Die Zillertaler Alpen stehen unter besonderem Schutz und tragen seit 2001 das Prädikat "Naturpark".

Zillertalbahn: Mit Dampf durch das Tal

Die Zillertalbahn nahm 1902 den Betrieb auf und fährt heute ganzjährig im Halbstundentakt von Jenbach über Fügen, Kaltenbach, Aschau, Schwendau, Zell am Ziller bis Mayrhofen. Erbaut wurde die 32 Kilometer lange Bahnstrecke in sogenannter "Bosnischer Spurweite" von 760 Millimetern. Sie fährt über 35 Brücken in beschaulicher Geschwindigkeit durchs Tal, sodass man die Landschaft und die Aussicht auf die bekannten Urlaubsorte in aller Ruhe genießen kann. Eine besondere Attraktion sind die Nostalgiezüge am Vormittag und Nachmittag – mit echter Dampflokomotive und historischen Waggons. Zum Angebot der Zillertaler Verkehrsbetriebe AG gehören außerdem Linienbusse, die flächendeckend die Orte und Sehenswürdigkeiten in der Region anfahren. Auf den Autobahnen und vielen Alpenstraßen in Österreich herrscht Mautpflicht.

Die Quelle des Ziller

Der Fluss Ziller, der dem Tal seinen Namen gab, ist rund 56 Kilometer lang und an einigen Stellen bis zu 20 Meter breit. Seine Quelle liegt auf 2.270 Meter Höhe zwischen dem Rauchkofel und dem Klockerkarkopf am Hauptkamm der Zillertaler Alpen. Bei Strass fließt er in den Inn. In dem bis zu zwei Meter tiefen Fluss schwimmen viele Bach- und Regenbogenforellen, an seinen Ufern findet man häufig kleine Sandstrände. Der Ziller fließt zunächst rund 25 Kilometer durch den Zillergrund, einem Seitental des Zillertals, dessen hinterster Teil Zillergründl genannt wird. Hier liegt auf 1.850 Meter Seehöhe der gleichnamige Speichersee mit einer 506 Meter langen und sieben Meter breiten Staumauer, die 1986 fertiggestellt wurde. Das gestaute Quellwasser fließt in ein Kraftwerk zur Stromerzeugung und dient als Grundlage für die Energieversorgung der Region. Der "Speicher Zillergründl" ist einer von insgesamt fünf Speicherseen im Zillertal und der zweitgrößte in Österreich. Von Mayrhofen aus über eine 18 Kilometer lange Mautstraße zu erreichen, ist er während der Sommermonate ein beliebtes Ausflugsziel.

