Wunderschöne Urlaubsinseln

Mit Tamina Kallert und Andrea Grießmann unterwegs

Inseln sind Traumziele, wenn es um Urlaub geht. Gerade zu Anfang des neuen Jahres träumt es sich besonders schön: Wo geht es hin in diesem Jahr? Das Team von Wunderschön hat einige Vorschläge. Tamina Kallert und Andrea Grießmann zeigen Ihnen für jeden Monat des Jahres eine Insel, auf der die Sonne gerade am schönsten scheint. Auf unserer Fahrt um die Welt geht es an Strände unter Palmen, zu bizarren Gebirgen und beeindruckenden Vulkanlandschaften. Je nach Jahreszeit besuchen wir Inseln in der Karibik, im Indischen Ozean, in der Ägäis, im Ionischen Meer, in der Adria und im Mittelmeer.

Die Sendung ist eine Wiederholung vom 2. Januar 2019.

Moderation: Tamina Kallert und Andrea Grießmann

Redaktion: Christiane Möllers

Autorinnen: Jutta Brinkmann und Carolin Wagner