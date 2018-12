Weihnachten in der Eifel

Unterwegs mit Andrea Grießmann

Verschneite Hügel, weiß gepuderte, malerische Dörfer und Burgen, wie mit Zuckerguss überzogen - in der Weihnachtszeit wird die Eifel zu einem magischen Ort. Andrea Grießmann lässt sich von dem Eifeler Fotografen Niklas Coen die schönsten Orte des Winterwunderlands zeigen. Auf der Suche nach Bräuchen und Traditionen aus der guten alten Zeit bummelt sie über nostalgische Weihnachtsmärkte, auf denen es nach Waffeln und Printen duftet. Sie erlebt im Freilichtmuseum Kommern ein Weihnachtsfest wie vor 100 Jahren und verbringt auf Burg Satzvey eine Nacht im Rapunzelturm. Im Café Sherlock in Hillesheim probiert Andrea Grießmann einen englischen Christmas Pudding, am Rande der „Uferlichter“ in Bad Neuenahr bastelt sie ein Weihnachtsgesteck, und auf Burg Namedy plaudert sie mit Prinzessin Heide von Hohenzollern darüber, wie Adelige Weihnachten feiern. In der Abtei Kornelimünster erfährt sie, was Mönche zu Weihnachten essen, und im Kloster Maria Laach kommt sie beim Buchbindekurs zur Ruhe.

Andrea Grießmann trifft den Fotografen Niklas Coen auf dem Aachener Weihnachtsmarkt.

Die Eifel lockt mit frostig-kalten Winterwunderlandschaften. Der Eifelexplorer Niklas Coen, den Andrea Grießmann zweimal trifft, kennt die schönsten Orte, zum Beispiel ganz verschwiegene wie „Die Schöne Aussicht“ in Nideggen-Schmidt. Der Fotograf hat die ganze Welt bereist, doch seine Heimat ist ihm das liebste Motiv der Welt.

Die Stadt Aachen trägt in der Adventszeit ein schillerndes Lichtergewand.

Andrea Grießmanns Reise endet in Aachen, dessen prächtiger Weihnachtsmarkt sehr zu empfehlen ist. Die Stadt trägt in der Adventszeit ein schillerndes Lichtergewand und beeindruckt Besucher aus aller Welt mit märchenhafter Atmosphäre. Der zentrale Platz am Rathaus und rund um den Dom lädt zu Entdeckungen und Genussmomenten ein.

Termin:

Aachener Weihnachtsmarkt vom 23.11. bis 23.12.2018 täglich von 11.00 bis 21.00 Uhr

