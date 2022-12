Traumziel Seychellen

Unterwegs mit Tamina Kallert

Türkisfarbenes Meer und schneeweiße Strände, eine grüne Tropenlandschaft und exotische Tiere - die Seychellen gehören zu den schönsten Urlaubszielen weltweit. Tamina Kallert besucht das Inselparadies im Indischen Ozean, in dem der Schutz von Flora und Fauna in der Verfassung steht, und das von Luxusressorts bis zum einfachen Gästehaus viel zu bieten hat. Ihre Ziele: die charakteristischen Granitfelsen auf La Digue, die sagenumwobene „Coco de Mer“ auf Praslin, die Inselhauptstadt Viktoria auf Mahe, einzigartige Tiere und Pflanzen auf Cousin und Nobelunterkünfte auf Fregate. Tamina Kallert begleitet einen Hochzeitsfotografen beim Fotoshooting vor traumhafter Kulisse, trifft Umweltschützer und Korallenretter und entdeckt Schnorchelparadiese. Sie probiert die einheimische Küche, besucht eine Gewürzplantage, wandert durch einen Urwald und begegnet freilaufenden Schildkröten.

Tamina Kallert mit einer freilaufenden Riesenschildkröte.

Türkisblaues Meer, schneeweiße Strände und jede Menge Palmen. Damit locken die Seychellen und machen sie zu einem der schönsten Urlaubsziele weltweit. Wunderschön hat das tropische Inselarchipel der Seychellen bereist und noch viel mehr entdeckt: eine faszinierende und üppige Tropenvegetation und exotische Tiere. Das Beste: Auch als Normalverdiener kann man hier erschwinglich Urlaub machen.

Die Seychellen mit ihren weißen Stränden gehören zu den schönsten Urlaubszielen weltweit.

Traumhochzeit an Traumstränden

Die Strände auf den Seychellen sind traumhaft schön. Einige tauchen immer wieder unter den Top Ten weltweit auf. Das bietet Traumkulissen für spektakuläre Fotos. Jedes Jahr zieht es deshalb Hunderte Paare aus Europa auf die Seychellen, um hier den Bund fürs Leben zu schließen. Die Trauung wird in Deutschland anerkannt. Die Zeremonie an sich dauert etwa 10 Minuten und wird auf Englisch durchgeführt. Die meisten Paare zieht es auf die kleine Insel La Digue, wo das Standesamt direkt am Strand aufgebaut wird.

Eine Hochzeit an der Grand Anse mit Standesamt im Pavillon

Ein weiterer Vorteil: Das Wetter ist das ganze Jahr über immer warm, Pullover kann man getrost zu Hause lassen. Auf den Seychellen herrschen gleichbleibende Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad Celsius.

Die Seychellen hat Torsten Dickmann zum ersten Mal 1993 besucht. Die Inseln haben den Reisefotografen von Anfang an fasziniert. Mittlerweile ist er schon 18 Mal dort gewesen, und vor acht Jahren hat er gar seinen Arbeitsplatz auf die Inseln verlegt - zumindest sporadisch. Der Fotograf aus dem kleinen nordrhein-westfälischen Ort Hamminkeln bei Wesel hat sich auf Hochzeitsfotografie spezialisiert und begleitet vor allem Paare aus Deutschland bei ihrer Trauung auf den Seychellen. Meist buchen die Paare ein- oder zweitägige Shootings hinzu und bekommen spektakuläre Erinnerungsfotos von ihrer Traumhochzeit.

Torsten Dickmann bei seiner Arbeit auf den Seychellen. Wie Ina und Nico aus Weimar buchen viele Paare ein Fotoshooting für ihre Traumerinnerungsfotos.

Weitere Informationen im Internet