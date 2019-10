Urlaub in Schweden – das sind kleine Inseln mit roten Holzhäusern und königliche Schlösser, Mittsommerfeste und Hundeschlittentouren. Tamina Kallert und Stefan Pinnow haben wieder den Geschmack von Zimtschnecken auf der Zunge, wenn sie an die Kaffeehäuser in der historischen Altstadt von Stockholm denken. Unvergessen auch ihr Besuch im Abba-Museum. Und sie würden am liebsten sofort losfahren nach Gotland mit seinen bizarren Felsen, dem Mittelalterfestival in Visby und der Villa Kunterbunt von Pippi Langstrumpf. Zu den Highlights seiner Reise durch Südschweden gehört für Stefan Pinnow der Besuch im nostalgischen Garten von Schloss Läckö und die Fahrt mit einem historischen Passagierschiff auf dem Göta-Kanal. Weiß, klirrend kalt und faszinierend ist der schwedische Winter in Lappland: An das Bremstraining mit dem Auto auf einem zugefrorenen See erinnert sich Tamina Kallert gerne.

Bizarre Felsen und Figuren aus Kalkstein, ausgewaschen von Meer und Wind, geben Gotland etwas Mystisches.

In Stockholm unterwegs

Etwas unübersichtlich präsentiert sich dem Besucher das Stockholmer Netz an verschiedenen Möglichkeiten und Tarifen, wenn man die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen möchte. Es gibt kaum noch Papiertickets, sondern überwiegend Karten oder mobile Tickets für das Handy. Wenn man viel mit U-Bahn oder Bus unterwegs ist, lohnt sich auch für zwei Tage das 72-Stunden-Ticket. Hierfür die blaue SL Access Card kaufen und den entsprechenden Tarif wählen. Überfahrten mit der öffentlichen Personenfähre auf die Nachbarinseln Djurgarden und Skeppsholm sind im Preis enthalten. Was kaum einer weiß: Die Fahrt mit dem Commuter Train 36 bis nach Märsta und anschließend weiter mit dem öffentlichen Bus 583 zum Flughafen ist auch im Preis enthalten. (Schnell, aber nicht günstig: Der Flughafentransfer mit Arlanda Express Train muss extra bezahlt werden)

Anreise nach Gotland

Bei einer Anreise mit der Fähre kann man vom Wasser aus die wundervolle Aussicht auf die Inselhauptstadt Visby erleben – auf die stattliche Domkirche, die romantischen Kirchenruinen, die gut erhaltene Stadtmauer und die denkmalgeschützten Häuser. Seit 1995 zählt die mittelalterliche Altstadt zum UNESCO Weltkulturerbe.

In Visby findet jedes Jahr das Mittelalterfest statt.

Von Deutschland aus verläuft die kürzeste Verbindung mit dem Auto über Südschweden und über Oskarshamn an der småländischen Ostküste. Von dort aus erreicht man Gotland mit der Fähre in drei Stunden. Ebenfalls ungefähr drei Stunden braucht die Fähre ab Nynäshamn, das rund eine Autostunde südlich von Stockholm liegt. Diese Verbindung kann man auch wählen, wenn man mit dem Flugzeug nach Stockholm reist. Vom internationalen Flughafen Arlanda nach Nynäshamn kostet ein Taxi zirka 90 Euro. Wenn man sich diese Kosten mit anderen Reisenden teilt, ist das die einfachste Verbindung. Es gibt aber auch Busverbindungen zum Fähranleger in Nynäshamn. Beide Fähren sind über die Gesellschaft "Destination Gotland" zu buchen. Von Deutschland gibt es keine Direktflüge nach Gotland. Man kann beispielsweise vom Flughafen Köln/Bonn nach Stockholm fliegen. Von dort erreicht man die Insel per Inlandsflug in rund 40 Minuten.

Diese Sendung wurde von Karen Flunkert zusammengestellt aus mehreren Wunderschön-Sendungen der vergangenen Jahre: