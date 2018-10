Das neue Neanderland

Unterwegs mit Stefan Pinnow

Wochenendtrip in den Kreis Mettmann? Abenteuerurlaub im Bochumer Bruch bei Wülfrath? Steilwandklettern im Land der 1.000 Hügel? Stefan Pinnow entdeckt für Wunderschön eine Region, die sich scheinbar gerade neu erfunden hat. Immer schon bot sie einen Ausflug in die Menschheitsgeschichte. Doch nun präsentiert sie Natur-, Sport- und Kulturangebote neu: Uhus, die sich in ehemaligen Steinbrüchen angesiedelt haben, das Lokschuppen-Museum in Hochdahl, das an die erste westdeutsche Eisenbahnstrecke vor 175 Jahren erinnert und das Römerkastell Haus Bürgel in den Rheinauen mit den historischen Streuobstwiesen rundherum.

Stefan Pinnow wandert ein Stück auf dem neanderlandSteig, besucht seine "Vorfahren" im Neandertalmuseum, und lässt sich von Morgenmagazin-Moderator Sven Lorig dessen Heimat rund um Hilden zeigen - inklusive Segway-Tour durch die Hildener Heide.

Landschaft bei Wülfrath

Moderation: Stefan Pinnow

Redaktion: Christiane Möllers

Autorin: Anja Koenzen

Stand: 21.10.2018, 15:15