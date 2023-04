Ferien an der Mosel

Allgemeine Informationen zur Region

Die Mosel ist mit 544 Kilometer Fließstrecke der zweitlängste Nebenfluss des Rheins. Sie entspringt in den Vogesen und fließt durch Frankreich, Luxemburg sowie in Deutschland mit 231,5 Kilometer Fließstrecke durch das Saarland und Rheinland-Pfalz und mündet in Koblenz am Deutschen Eck in den Rhein. Typisch für die Mosel zwischen Trier und Koblenz sind die vielen "Moselschleifen", auch "Krampen" – ein altes Wort für Klammer – genannt. Die bekanntesten Flusswindungen um die Weinberge, die fast einen ganzen Kreis beschreiben, sind die Moselschleife bei Bremm und die Cochemer Krampen.

Unberührte Natur, mittelalterliche Burgen, die über urigen Weindörfern und Städten thronen: Die Mosel hat viele Gesichter und touristische Highlights. Man muss sie als Gesamtpaket erleben, denn sie ist weitaus mehr als ein großes Weinanbaugebiet, das seit 2.000 Jahren floriert. Bewirtschaftung und biologische Vielfalt schienen lange Zeit unvereinbar. Aber viele Nachwuchswinzer stehen für eine neue Generation und verstehen ihre Weinlagen als ökologisches System.

Eine Fahrt mit der Moselweinbahn

Nur rund 13 Kilometer lang ist die Strecke der Moselweinbahn. Aber die beeindruckende Kulisse vor den Fenstern lohnt sich: Auf der Fahrt über Kövenig, Reil und Alf geht es an steilen Weinbergen vorbei. Ein gutes Stück, fast 800 Meter, fährt die Bahn über das Pündericher Hangviadukt, das längste seiner Art in Deutschland. Dann geht es durch den Prinzenkopftunnel, kurz darauf kommt ein weiteres Technik-Highlight: die Doppelstockbrücke zwischen Alf und Bulla. Im ersten Stock fahren Bahnen, und darunter, quasi im Erdgeschoss, fahren die Autos. Als sie 1878 errichtet wurde, war sie die erste Doppelstockbrücke im damaligen Deutschen Reich.

Eine Schifffahrt auf der Mosel haben schon die alten Römer genossen. Auf sogenannten Nachen fuhr man im 18. und 19. Jahrhundert auf dem Fluss: Man mietete sich ein kleines Boot mit Schiffer, um die liebliche Landschaft vom Wasser aus zu betrachten. Auch Goethe ist hier mal entlanggefahren. Im 21. Jahrhundert bringt die "Weiße Flotte" ihre Gäste zu idyllischen Weinorten wie Bernkastel-Kues, Traben-Trarbach oder Cochem. Über die gesamte Mosel hinweg gibt es insgesamt elf Kanuvermietungen. Und meist auch die Möglichkeit zum Stand-up-Paddeln. Für ganz Sportliche werden Kanutagestouren angeboten. Und es lohnt sich auf jeden Fall: Vom Wasser aus ist die malerische Moselkulisse noch mal ein ganz anderes Erlebnis.