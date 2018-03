Mallorca vom Wasser aus

Unterwegs mit Andrea Grießmann

Wunderschön wirft einen etwas anderen Blick auf Mallorca: Wir zeigen einen Segeltörn rund um die Insel. Die Mitreisenden ankern in den schönsten Buchten und machen jeden Morgen Yoga an einem anderen Strand. Andrea Grießmann begibt sich zusammen mit Skipper Jan, Yogalehrer Dennis und drei anderen Abenteuerlustigen auf eine ebenso entspannte wie sportliche Reise.

Andrea Grießmann (r) und ein Teil ihrer Segeltruppe

Auch auf den Landausflügen werfen sie überraschende Blicke auf Mallorca. Im Tramuntana-Gebirge wandern sie auf der Trockensteinmauer-Route und in Sóller besuchen sie ein besonderes Volksfest, bei dem eine historische Schlacht nachgestellt wird. Auch erfährt Andrea Grießmann im Naturschutzgebiet „Es Trenc“ alles über Salzgewinnung. Der Urlaub wird abgerundet durch einen Besuch im Museum „Sa Bassa Blanca“ bei Alcúdia im Norden, wo Kunst und Natur eine Einheit bilden, sowie durch eine Exkursion in eine Höhle an der Ostküste, die nur vom Wasser aus zu erreichen ist.

Der Platja Es Trenc gilt als einer der schönsten Strände Europas - und bietet fast karibisches Flair.

Moderation: Andrea Grießmann

Redaktion: Christiane Möllers

Autorin: Carolin Wagner

Stand: 25.03.2018, 20:15