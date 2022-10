Luxemburg – kleines Land, große Vielfalt

Dass hier auch Reben für den Luxemburger Crémant angebaut werden, erfährt er später. Ob Wandern und Klettern im wildromantischen Müllerthal, per Mountainbike über die rote Erde im ehemaligen Erzabbaugebiet im Süden oder Sightseeing mit einer Laufgruppe in Luxemburg City – Ramon Babazadeh erobert sich das Land ganz sportlich. Aber auch der Genuss kommt nicht zu kurz: Er macht einen Abstecher in eine Käserei, probiert auf Schloss Beaufort den Johannisbeerlikör Cassero und hilft Sterneköchin Lea Linster bei der Zubereitung von Madeleines. Volksnah gibt sich Außenminister Jean Asselborn, mit dem Ramon Babazadeh auf der Seilbahnfahrt zu Schloss Vianden über den europäischen Gedanken spricht. Und Großherzogin Maria Teresa von Luxemburg verrät ihm bei einer Palastführung ein lang gehütetes Geheimnis.

Luxemburg Stadt – Besuch beim Adel

In Luxemburg Stadt leben 114.000 Menschen aus 170 Nationen. Bei einer Joggingrunde mit den "FatBettys" spürt Ramon Babazadeh, was dieses Land ausmacht: Vielfalt, Lebensfreude und Offenheit. Das trifft auch auf Großherzogin María Teresa Mestre Batista zu. Die gebürtige Kubanerin, seit über 40 Jahren verheiratet mit Erbgroßherzog Henri von Nassau, zeigt Ramon Babazadeh ihre Lieblingsplätze – und gewährt ihm einen Blick hinter die Kulissen des Palastes.

María Teresa Mestre Batista (l) ist Großherzogin des einzigen Großherzogtums der Welt und verrät Ramon Babazadeh ein lang gehütetes Geheimnis.

Der "rote" Süden: Eisenerz, Mountainbike -Touren und eine Kulturhauptstadt

Im Süden des Landes hat die eisenerzhaltige "Minette" den Boden rot gefärbt – und der Region ihren Namen gegeben. 40 Jahre nachdem die letzte Eisenerzmine geschlossen wurde, ist die "Terre Rouge" ein Paradies für Naturliebhaber und Mountainbiker. Eisenerz hat Esch-sur-Alzette reich gemacht. Vom einstigen Zentrum der Eisen- und Stahlindustrie entwickelte sich die Kulturhauptstadt Europas 2022 zu einer modernen Ideenwerkstatt.

Schlossbesuch mit Likörverkostung

Luxemburg hat die höchste Dichte an Schlössern und Burgen in Europa. Schloss Braneburg erreicht Ramon Babazadeh zusammen mit den "Velosvedetten", einem singenden Frauen-Rennrad-Club. Seit 2012 ist Schloss Beaufort nicht mehr bewohnt. Aber man kann es besichtigen und Cassero, den hier produzierten Likör aus schwarzen Johannisbeeren, probieren.

Moderation: Ramon Babazadeh

