Der Film "Ligurien – Dolce Vita an der Italienischen Riviera" begibt sich auf eine Reise entlang der Küste und zeichnet ein Portrait dieser faszinierenden Landschaft und seiner Bewohner. Ganz im Westen an der französischen Grenze nehmen Segel-Liebhaber aus aller Welt an einer Regatta für historische Yachten teil. Außerdem pflegen Pflanzenkenner in der Provinz Imperia einen der schönsten botanischen Gärten Italiens. Rund um das mondäne San Remo reihen sich traditionelle Strandbäder, und im gebirgigen Hinterland wachsen die weltberühmten Taggiasca Oliven - seit Generationen von Hand geerntet.

In Genua, der Hauptstadt Liguriens, bringen Straßenmusiker die Gassen der Altstadt zum Klingen, die wegen ihrer Schönheit zum UNESCO Welterbe zählt. Rund um Genua wächst das Basilikum für das berühmte Pesto Genovese, das in den Restaurants noch ganz traditionell von Hand gestampft wird.

Im Osten Liguriens liegen die beliebte Halbinsel Portofino und der Nationalpark Cinque Terre mit seinen fünf pittoresken Fischerdörfern, die wie Schwalbennester an den Klippen kleben. Dank unzähliger, von Hand errichteter Trockenmauern wachsen an den Steilhängen Trauben für den Sciacchetrà Wein. Der goldgelbe Dessertwein ist eine Spezialität der Region.

Der Film porträtiert Menschen, die auf besondere Weise mit Ligurien und seiner Kultur verbunden sind. Menschen, denen es gelungen ist, die Balance zwischen Moderne und Tradition zu finden. Und Menschen, die Lust machen auf das Dolce Vita an der Italienischen Riviera.