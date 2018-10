Grenzregion zwischen Aachen und Arnheim

Unterwegs mit Stefan Pinnow

Von Aachen im Süden bis Arnheim im Norden: Dazwischen befindet sich eine Region, wie geschaffen für Ferien und Freizeit vor der Haustür. Kein Wunder, dass Wunderschön schon mehrmals da war.

Moderator Stefan Pinnow erinnert sich in dieser Folge noch einmal an seine Reisen und gibt aktuelle Tipps und Hinweise an die Zuschauer. Die Reise führt ihn vom Kleverland ins Gelderland, von Emmerich bis ins niederländische Arnheim und nach Nijmegen, der ältesten Stadt der Niederlande. Unterwegs geht es zum Ziegengolfen auf einen Bauernhof und in den Nationalpark De Hoge Veluwe. Außerdem besucht er das hübsche niederländische Roermond und das Rodebachtal, eine von Weiden und Mooren geprägte Landschaft, die Deutschland und die Niederlande verbindet. Stefan macht eine Fahrradtour durch das „bergige“ Göhltal, eine Bootstour auf der Maas, einen Abstecher in die niederländische Provinzhauptstadt Maastricht und er besucht die faszinierende Höhlenwelt von Valkenburg.

Stefan Pinnows Reise beginnt im Dreiländereck nahe Aachen.

Diese Sendung wurde von Karen Flunkert zusammengestellt aus mehreren Wunderschön-Sendungen der vergangenen Jahre:



Wunderschön! Aachen und das Dreiländereck - mit Stefan Pinnow, Erstsendung: 26.07.2009, Autorin: Ulrike Bartels

- mit Stefan Pinnow, Erstsendung: 26.07.2009, Autorin: Ulrike Bartels Wunderschön! Ganz weit im Westen - Erstsendung: 28.11.2010, Autorin: Ulrike Bartels

- Erstsendung: 28.11.2010, Autorin: Ulrike Bartels Wunderschön! Kleverland und Gelderland - mit Stefan Pinnow, Erstsendung: 03.06.2011, Autorin: Carolin Wagner

- mit Stefan Pinnow, Erstsendung: 03.06.2011, Autorin: Carolin Wagner Wunderschön! Limburg - Erstsendung: 02.12.2012, Autor: Ralf Gierkes

Moderation: Stefan Pinnow

Redaktion: Christiane Möllers

Autorin: Karen Flunkert

Stand: 21.10.2018, 20:15