Flevoland – Wasserwelt an Markermeer und IJsselmeer

Die Niederländer gehören zu den Weltmeistern unter den Wasserbauingenieuren. Immer wieder haben sie dem Meer Lebensraum abgerungen und sich dabei vor Hochwasser geschützt. Die sogenannten "Zuiderzeewerke", durch die das Ijsselmeer und das Markermeer entstanden sind, gehören seit 1986 zur Liste der architektonischen Weltwunder der Moderne – neben Empire State Building, Eurotunnel und Panamakanal.

Die Polderlandschaft

Mittendrin liegt Flevoland, die zwölfte und jüngste Provinz der Niederlande, die fast vollständig aus neu gewonnenem Land, sogenannten Poldern, besteht.

Die Trockenlegung begann im Norden mit dem Noordoostpolder. Die ehemaligen Inseln Urk und Schokland gehörten von da an zum Festland. Der große südliche Flevolandpolder entstand zuletzt.

Die Provinz Flevoland grenzt an das Marker- und das Ijsselmeer.

1968 war alles trockengepumpt. Heute leben über 400.000 Menschen auf den rund 2.400 Quadratkilometern Neuland. Die Provinz liegt im Durchschnitt fünf Meter unter dem Meeresspiegel. Die Pumpstationen sorgen dafür, dass das neu gewonnene Land nicht wieder vom Wasser zurückerobert wird.

Flevolands Polderlandschaft ist heute die größte künstlich angelegte Landfläche der Welt und ein Naturparadies, umgeben von riesigen Seen. Die größten und bekanntesten sind das Marker- und das Ijsselmeer im Westen und das Veluwemeer im Osten.

Übrigens sagen die Niederländer zum Meer "See" und zu einem See "Meer". Die Zuidersee war also ein Meer, das IJsselmeer hingegen ist ein See. Diese durch Deiche geschaffenen "Meere" hatten ursprünglich salziges Wasser. Das änderte sich kontinuierlich, nachdem der Abschlussdeich 1932 fertiggestellt und damit die "Zuidersee" von der Nordsee abgetrennt wurde. Das nachströmende Wasser aus den Flüssen machte aus dem Salzwasser dann nach und nach Süßwasser.