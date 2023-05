Nach Borkum und an die Ems

Zwischendurch wechselt er auch mal das Gefährt: Er rast mit einem Strandsegler, einem segelgetriebenen Kart, das bis zu 100 km/h schnell werden kann, über die Sandbank des Borkumer Strands. Auf dem Festland spielt er den Vorkoster für die Seehunde in der Robbenstation in Norddeich.

Die schönsten Fahrradstrecken

Auf Borkum radelt Daniel Aßmann entlang der idyllischen Salzwiesen und erhält Insidertipps von den Inselbewohnern: Die Borkumer besuchen am liebsten den etwas abgelegenen Oststrand. In Richtung Stadtzentrum liegt das Borkumer Heimatmuseum, in dem er einen Blick auf die Walfang- und Inselgeschichte wirft. Auf dem holländischen Festland in Appingedam radelt Daniel Aßmann entlang der Kanäle und vorbei an den hängenden Küchen. Von Ditzum aus nimmt er die Fahrradfähre auf die andere Seite des Dollarts. Dort tritt er entlang der Deiche in die Pedale, vorbei am Pilsumer Leuchtturm und den Doppelmühlen in Greetsiel.

Groningen

Groningen ist die Stadt mit dem jüngsten Altersdurchschnitt der Niederlande. Über ein Drittel der Stadtbevölkerung besucht hier die Universität. Entsprechend attraktiv ist nicht nur das Kneipenviertel am Abend, sondern auch das kulturelle Angebot. Daniel Aßmann besucht das moderne Groninger Kunstmuseum, das durch seine avantgardistische Architektur bereits ein Kunstwerk für sich ist. Das ebenfalls architektonisch interessante Kulturzentrum "Forum Groningen" wird auch gerne "Wohnzimmer der Stadt" genannt. Verteilt auf 10 Stockwerke bietet es eine Menge kulturelle Angebote für Bürger und Besucher.

Friesische Nachbarschaft

Daniel Aßmann lernt auf seiner Tour die Friesen auf beiden Seiten der Landesgrenzen kennen und bekommt sogar eine Übungsstunde auf Friesisch-Plattdeutsch. Heute stehen sich die Menschen überall nahe in der Region, aber das war nicht immer so: In der benachbarten Provinz Groningen ist die Geschichte vom Münsteraner "Kanonenbischof", der versucht hat, die Stadt zu erobern, immer noch lebendig. Noch heute feiert man seine Niederlage.

Moderation: Daniel Aßmann

Redaktion: Christiane Möllers

Autor: Dieter Schug

Internettext: Lina Engelhardt