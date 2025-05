Böse Filme – Neue WDR-Serie "Video Nasty"

Auf der Suche nach einem letzten VHS-Tape für ihre Sammlung geraten sie ungewollt in eine Mordermittlung und werden selbst zu Hauptverdächtigen – eine turbulente Reise voller schwarzem Humor und skurriler Situationen. Die Comedy-Drama-Serie "Video Nasty – Horror ist Kult" (WDR), ab 23. Mai in der ARD Mediathek, entführt die Zuschauerinnen und Zuschauer ins Jahr 1985 und verbindet Coming-of-Age-Komödie, Krimi und eine Hommage an die legendären Horrorfilme der Siebziger- und Achtzigerjahre. Westart stellt die Serie vor, taucht ab in die 80er Jahre und erzählt die reale Geschichte von verbotenen Videos.

Autor des TV-Beitrags: Max Burk