Westart-Reportage: Schlager-Streifzug durch den Westen

Schlager sind der Hit – auch in NRW! Bei der "Schlagernacht des Jahres" am 3. November in Oberhausen feierten 13.000 Fans ihre Stars. Jeder dritte Deutsche zwischen 18 und 25 Jahren hört Schlager, und das nicht nur auf Malle, im Festzelt oder an Karneval: Der Schlager hat seinen Weg raus aus dem Musikantenstadl-Ghetto gefunden. Was lange als uncool galt, scheint wieder salonfähig. Helene, Florian und Co. sind keine "Schlagerfuzzis" mehr, sondern Popstars. Warum eigentlich?