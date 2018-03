Chilly Gonzales zu Gast bei Westart

Außerdem stellen wir den Film "Exodus" vor, der die Geschichten von sieben Flüchtlingen erzählt, besuchen die Ausstellung "Black & White" im Museum Kunstpalast in Düsseldorf und fragen, warum wir uns vor dem Wolf so fürchten. Auf einer Zeitreise ins Jahr '68 machen wir Station in der Fotoausstellung "Black Power – Flower Power" in Köln, würdigen den Beitrag der Frauen zur Revolte und lassen uns von Oswalt Kolle überzeugen: Wir müssen über Sex reden!

Stand: 19.03.2018, 17:00