Staatspreis NRW 2022 für Michael Schumacher

Am 20. Juli nehmen seine Frau Corinna und seine Kinder Mick und Gina Maria stellvertretend für den seit einem Skiunfall nicht mehr in der Öffentlichkeit auftretenden Sportler in Köln den Preis entgegen. "Es gibt wenige Menschen in Deutschland, die einen ganzen Sport so geprägt haben wie Michael Schumacher", begründet NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst die Wahl. Die Laudatio wird Jean Todt, früherer Ferrari-Teamchef, Freund und Weggefährte Schumachers, halten.

Der WDR streamt die Verleihung live auf west-art.de und auf WDR Event. Einen Rückblick auf die Höhepunkte der Veranstaltung und die einzigartige Karriere des Kerpeners sendet das WDR Fernsehen am Sonntag, 24. Juli ab 9.55 Uhr.