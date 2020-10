"I am Greta". Dokumentarfilm über Greta Thunbergs Kampf für den Klimaschutz

Sie war 15 Jahre alt, als sie sich zum ersten Mal öffentlich für den Klimaschutz einsetzte. "Skolstrejk för klimatet" – Schulstreik fürs Klima – stand auf dem Plakat, mit dem sie sich im August 2018 in Stockholm vor das Parlamentsgebäude setzte. Unter dem Motto "Fridays for Future" schlossen sich immer mehr Jugendliche ihrem Protest an. Mittlerweile ist Greta Thunberg zur Ikone einer weltweiten Bewegung für den Klimaschutz geworden. Dafür wurde sie mit dem Menschenrechtspreis von "Amnesty International" und dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet.

Wie wurde aus dem schüchternen Mädchen eine weltberühmte Aktivistin und ein Vorbild für Millionen Menschen? Regisseur Nathan Grossman und sein Team haben Greta Thunberg über ein Jahr lang begleitet. Am 16. Oktober kommt "I am Greta", eine ARD-Koproduktion, in die deutschen Kinos.