Ausstellung Museum Ludwig in Köln – "Francis Alÿs – Kids Take Over"

Der international renommierte Künstler Alÿs hatte große Einzelausstellungen im MoMA in New York, in der Tate in London und auf der Biennale in Venedig 2022. 2023 erhielt er den Wolfgang-Hahn-Preis der Gesellschaft für Moderne Kunst am Museum Ludwig.

30 Videoarbeiten und Gemälde seiner Serie "Children’s Games" mit spielenden Kindern aus der ganzen Welt sind nun im Museum Ludwig zu sehen. Durch ein Projekt mit Kölner Kindern wird diese Präsentation erweitert. Francis Alÿs dokumentiert seit 25 Jahren Kinderspiele aus unterschiedlichsten Regionen der Welt. Seine Arbeit zeigt Kinder unter anderem beim Seilspringen, Reifenjagen oder bei Schneeballschlachten – in unterschiedlichen Klimazonen, in Städten und auf dem Land, in Steppen oder Wäldern.

Autorin des TV-Beitrags: Claudia Kuhland