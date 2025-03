Film über die Geschichte hinter dem "Köln Concert" von Keith Jarrett

Obwohl der Pianist selbst das Konzert hasste, wird diese improvisierte Stunde an einem schlecht gestimmten Klavier auf Schallplatte verewigt und gilt heute als eines der populärsten Kunstwerke des 20. Jahrhunderts.

Regisseur und Drehbuchautor Ido Fluk zeigt in den schönsten Braun- und Ockertönen des Zeitkolorits, wie Brandes dank ihrer Kühnheit schon mit 16 einen ersten Auftrag als Jazz-Promoterin ergattert, Konzerte organisiert und nach Berlin zu den Jazztagen reist. Dort sieht sie Jarrett zum ersten Mal live – und es ist um sie geschehen. "Köln 75" kommt am 13. März in die Kinos.

Autor des TV-Beitrags: Christof Boy