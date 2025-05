"Es ist nie Sommer im Ruhrgebiet" – Theaterstück von Guido Wertheimer

Wertheimer hat sich in Archive begeben, jüdische Opfer- und deutsche Tätergeschichten zu Tage gefördert und daraus eine wundersam-verrückte Geschichte zwischen Münster, Recklinghausen und Buenos Aires entwickelt. In seinem dokufiktionalen Theaterstück lässt er die Geister seiner Vorfahren auferstehen und sucht nach Verbindungen zwischen den Schatten seiner Familiengeschichte mit der Gegenwart. Das Theater Münster ist mit Guido Wertheimers Stück zu den Ruhrfestspielen in Recklinghausen eingeladen. Am 27. Mai 2025 feiert es seine Premiere.

Autor des TV-Beitrags: Dirk Fleiter