Video starten, abbrechen mit Escape Westart Westart . . 30:00 Min. . UT . Verfügbar bis 03.06.2025. WDR. Von Katja Lüber und Anderen.

Westart vom 03.06.23 vom Africologne-Festival

Stand: 30.05.2023, 19:37 Uhr

Afrika – das ist gerade ein großes Thema in Köln. Vom 1. bis zum 11. Juni findet zum siebten Mal das Africologne-Festival statt. Es gibt in ganz Deutschland kein vergleichbares Festival, auf dem so viele hochkarätige Produktionen aus Afrika gezeigt werden.