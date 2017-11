In Feierlaune: Rosa von Praunheim wird 75

Video starten, abbrechen mit Escape Studiogast Rosa von Praunheim | Westart | 20.11.2017 | 08:12 Min. | Verfügbar bis 20.11.2018 | WDR

Einst war er das Enfant terrible des Neuen Deutschen Films, jetzt wird er 75: Rosa von Praunheim, Filmemacher, Maler, Provokateur und Aktivist. Bereits seine ersten experimentellen Kurzfilme machten ihn Ende der Sechziger berühmt. 1970 entstand "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt". Die Schwulenbewegung feierte die Doku als Befreiungsschlag. Die Ausstrahlung im WDR geriet zu einem Riesenskandal.

In den vergangenen Jahrzehnten hat Rosa von Praunheim weit über 100 Filme gedreht. Er brach Tabus, kämpfte gegen Diskriminierung und prägte mit seiner Arbeit viele junge Regisseure. Einen Tag vor seinem Geburtstag kommt am 24.11. sein Film "Überleben in Neukölln" in die Kinos. Gerade ist sein Buch "Wie wird man reich und berühmt?" erschienen, ein etwas anderer Leitfaden für ein etwas anderes Leben. Gründe genug, um bei Westart zu feiern.

Rosa von Praunheim: Wie wird man reich und berühmt?

Wie dreht man Filme, schreibt Gedichte, malt man Sterne und Schwänze?

Martin Schmitz Verlag 2017, Preis: 16,80 Euro