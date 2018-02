Schauspieler Devid Striesow zu Gast bei Westart

Familienvater oder Frauenheld, Weltenretter oder Bösewicht, Piratenjäger oder Psychopath: Devid Striesow spielt sie alle. Auf einen Typ ist der Schauspieler nicht festgelegt. Nur langweilig dürfen seine Figuren nicht sein. Ihn reizt es, in möglichst unterschiedliche Charaktere zu schlüpfen und die Vielfalt ihrer Facetten zu zeigen. So war er in den letzten Monaten als pädophiler Lehrer, Tatort-Kommissar Stellbrink und Martin Luther zu sehen. Seit fast 20 Jahren ist er im Geschäft und hat zahlreiche Preise gewonnen.

Jetzt spielt er in "Licht" den schillernden Arzt Franz Anton Mesmer, den die einen bis heute als Heiler bewundern und die anderen als Scharlatan schmähen. Warum es im Umgang mit Menschen nicht nur eine Wahrheit gibt, erzählt Devid Striesow bei Westart.

Autorin: Gaby Fuest