Herbst 1956: Die beiden Abiturienten Theo und Kurt sehen bei einem Besuch in Westberlin in der Wochenschau einen erschütternden Bericht über den Volksaufstand in Ungarn. Zurück in der DDR, überzeugen sie ihre Mitschüler, ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Gemeinsam legen sie im Geschichtsunterricht eine Schweigeminute für die Opfer des Aufstands ein – eine Minute, die ihr Leben verändert.

Die DDR-Funktionäre machen aus den Teenagern Staatsfeinde und stellen ein Ultimatum: Sie sollen ihren Anstifter verraten. Doch die Klasse schweigt noch einmal. Zur Strafe werden alle vom Abitur ausgeschlossen. Es bleibt ihnen nur, in den Westen zu fliehen. Mit "Das schweigende Klassenzimmer" hat Regisseur Lars Kraume eine wahre Geschichte verfilmt. Nach der Premiere auf der Berlinale kommt der Film am 1. März in die Kinos.

Autor: Christof Boy