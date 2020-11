Aufgrund der aktuellen Beschränkungen für Versammlungsstätten findet die 41. Auflage des Festivals in abgespeckter Form statt. Die Veranstalter trotzen dem Coronavirus und haben ein Programm auf die Beine gestellt, das sich hören und sehen lassen kann – und in zwei Locations seine Klangräume finden wird: dem Erholungshaus in Leverkusen-Wiesdorf und dem Scala Club in Leverkusen-Opladen.

Zwischenzeitlich ist klar, dass alle Konzerte ohne Publikum stattfinden werden. Auch das Programm der Leverkusener Jazztage hat sich verändert: Rebekka Bakken wird nicht anreisen können, dafür betritt Jessica Gall am 14. November die Bühne des Erholungshauses.

Mit seinem Format „Jazzline“ trägt der WDR der Bedeutung der Leverkusener Jazztage Rechnung und zeichnet erneut ausgewählte Konzerte auf. Im Rahmen der Kulturambulanz finden Jazz Fans ab dem 7. November zudem folgende Konzerte im Livestream: