WDR 3 präsentiert die 41. Leverkusener Jazztage 2020

Seit über 40 Jahren finden die Leverkusener Jazztage nun in der Stadt am Rhein statt. Die Corona Pandemie hat die gesamte Veranstaltungsbranche auf den Kopf gestellt. So findet das Festival in diesem Jahr ohne Publikum statt. Ganz verzichten muss der geneigte Jazz Fan jedoch nicht, denn im Rahmen der Kulturambulanz bringen WDR 3 und die Jazzline das Festival ab 7. November via Livestream auf die heimischen Bildschirme. | mehr