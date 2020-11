Dieser Livestream ist ab dem 08.11.2020 19.30 Uhr abrufbar Live: Hans Anselm Quintett und Nils Wülker bei den Leverkusener Jazztagen 2020. WESTART Jazzline . . Verfügbar bis 08.11.2020. WDR.

08. November 2020 - Erholungshaus Leverkusen

Nils Wülker, Hans Anselm Quintett

Eins ist für Nils Wülker immer klar: Der Nährboden, auf dem sein kreatives Schaffen wächst und gedeiht, ist Jazz. So eindeutig diese Klangbasis definiert ist, so bunt ist die Spielwiese, die der studierte Trompeter drumherum anlegt. Der Namensgeber des Hans Anselm Quintetts existiert nicht wirklich und ist auch kein musikalisches Vorbild. Was er aber definitiv ist: ein „obscure companion“, der die Musiker*innen vereint und seit jeher begleitet.