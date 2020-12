WDR extra: NRW vor dem Winter-Lockdown

WDR extra. . 55:38 Min. . Verfügbar bis 13.12.2021. WDR.

Was bedeuten die beschlossenen strengeren Corona-Maßnahmen für NRW? Welche Auswirkungen hat dieser härtere Winter-Lockdown für Einzelhandel, Restaurants und Dienstleistungen, für das Weihnachtsfest und Silvesterfeiern? Antworten zur Einordnung in NRW geben Ministerpräsident Armin Laschet in der Staatskanzlei in Düsseldorf sowie die WDR-Reporter in Düsseldorf und Berlin.