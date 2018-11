Grönemeyer-Songs sind oft Hymnen, ernsthaft und authentisch, und wurden zu Markenzeichen deutscher Musikkultur. Der Komponist, Rockpoet und Sänger hat mehr als 13 Millionen Platten verkauft. Die meisten seiner Alben landeten auf Platz eins der Charts. Seine Lieder - wechselnd zwischen leidenschaftlicher Lebensfreude und nachdenklicher Melancholie - sind für Generationen von Fans zu musikalischen Wegbegleitern geworden.

Mit Herz und Reibeisenstimme: Herbert Grönemeyer ist einer der erfolgreichsten deutschen Musiker.

Mittlerweile ist "Herbert" über 60 Jahre alt. In "Deutschland, deine Künstler" gibt der Superstar aus Bochum Einblicke in sein Alltags- und Arbeitsleben in London und Berlin, seine Jugendtage zwischen Fördertürmen und seinen musikalischen Werdegang als Komponist und Lyriker.

Musik zwischen feiner Lyrik und hämmernden Bässen: Herbert Grönemeyer.

Filmemacher Ulrich Stein hat Grönemeyer bei seiner Tournee in persönlichen Momenten hinter den Kulissen aber auch auf der Bühne vor einem gigantischen Publikum begleitet.

Feinsinnig und humorvoll

Aber Grönemeyer ist nicht nur ein genialer Musiker. Er engagiert sich politisch, unterstützt junge Musiker-Kollegen, arbeitet als Schauspieler und komponiert Musik für Hollywood-Filme wie "The American" und "The Most Wanted Man". Die Dokumentation zeigt ein vielschichtiges Porträt des feinsinnigen und humorvollen Menschen und Musikers.

Ein Film von Ulrich Stein

Redaktion: Adrian Lehnigk

Stand: 12.11.2018, 09:36