Wie redest du?!

Unterhaltung. Teil 2 von 2. . 46:46 Min. . Verfügbar bis 22.11.2022. WDR.

Was bedeuten Begriffe wie „Tokenism" oder „White Privilege“ und wo ist eigentlich Heimat?

In dieser zweiten Sendung von „Wie redest du?!“ spricht Khalid Bounouar mit seinen Gäst:innen Katja Garmasch, Daphne Sagner und Aladin El-Mafaalani über ihre Erfahrungen mit Rassismus und den Begriff der Heimat. Außerdem sprechen sie in der Runde über den aktuellen Stand der Dinge und den Wandel in unserer Gesellschaft.