Wie redest du?!

Unterhaltung. Teil 1 von 2. . 50:50 Min. . UT . Verfügbar bis 15.11.2022. WDR.

Was bedeuten Begriffe wie "Racial Profiling", "Tokenism" oder "Exotisierung"?

In der neuen Sendung "Wie redest du?!" geht es unter anderem darum, wie besonders Sprache und das Vokabular dazu beitragen, dass Rassismus in der Gesellschaft verwurzelt ist. In der ersten Folge spricht Khalid Bounouar mit Thelma Bouabeng, Tua El-Fawwal und Gianni Jovanovic über ihre persönlichen Erfahrungen mit Diskriminierung und Rassismus im Alltag. Der WDR hat hierzu ein digitales Projekt entwickelt und lässt junge Künstler:innen und Kreative zu Wort kommen.