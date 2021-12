Legendär! Unsere Helden der 90er: Eine Zeitreise mit Riccardo Simonetti

Legendär, unvergessen und ... heute manchmal peinlich: die Neunziger. Tattooketten, und Buffalos, Furby und Tamagotchi, Spice Girls und DJ Bobo.

Diese und andere Erinnerungen lassen uns wehmütig und amüsiert auf die legendären 90er zurückblicken. Riccardo Simonetti trifft einige Heldinnen und Helden der 90er, taucht tief ein in diese legendäre Zeit und findet heraus, weshalb wir die 90er immer noch so feiern. Er trifft Jasmin Wagner, die als "Blümchen" in den 90ern so richtig durchgestartet ist, steigt mit Henry Maske in den Boxring und besucht mit Eva Padberg die Fashion Week in Berlin. Mit Eloy de Jong von "Caught in the Act" stürzt sich Riccardo in den Boyband-Hype – inklusive Dance-Moves.