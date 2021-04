Lebenslieder – mit Annette Frier

Unterhaltung. . 44:22 Min. . Verfügbar bis 02.04.2022. WDR.

In der ersten Folge begrüßt Max Mutzke die Schauspielerin, Entertainerin und komödiantisches Ausnahmetalent Annette Frier. Gemeinsam begeben sie sich auf eine musikalische Reise durch ihr bewegtes Leben.

Der Zuschauer erfährt, welcher Song zu ihrem ersten Rendezvous gehört, warum sie Klaus-Lage-Songs auswendig kann und warum Stevie Wonder immer in ihrem Herzen wohnt. Und wenn Max Mutzke gemeinsam mit Annette Frier "In unsrem Veedel" anstimmt, dann geht nicht nur den Urkölnern das Herz auf.