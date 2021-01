Folge 2: Passt, wackelt und hat Luft

Sie sind Handwerker-Lehrlinge und sie lieben ihren Job. Auch wenn es Tage gibt, an denen alles in die Hose geht. Wo gehobelt wird, fallen eben Späne. Nick, Alex, Can und Robin starten in ihren neuen Lebensabschnitt als Dachdecker, Tischler, Straßenbauer sowie Garten- und Landschaftsbauer. Es ist ungewiss, was die Azubis auf den Baustellen erwartet und welche Aufgaben ihnen "blühen". Doch ihre Ausbilder, die Meister und Gesellen sind eng an ihrer Seite.