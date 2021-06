Die verrückten 60er

Unterhaltung. . 01:28:54 Std. . UT . Verfügbar bis 02.06.2022. WDR. Von Heiko Schäfer.

Die 60er Jahre – denn in keinem Jahrzehnt gab es auch nur ansatzweise so viele gesellschaftliche, kulturelle und technische Umbrüche wie in den 60er Jahren.

Die 60er Jahre spiegeln sich bis heute im Alltag wider: in der Beziehung der Geschlechter, in der Erziehung, in der Mode, im Freizeitverhalten, in der Arbeit. Vieles von dem, was die Menschen heute bewegt, hat seinen Ursprung in den Jahren von 1960 bis 1969 genommen.