Die Otto-Show VI (1978)

Teil 6 von 9. 42:35 Min. 1978. WDR.

Zum 75. Geburtstag von Otto im Jahr 2023 präsentieren wir im Laufe des Jubiläumsjahres die sieben Otto-Shows aus den 70er Jahren sowie zwei seiner Programme aus den 80ern, ungekürzt und friesisch-derb, holladihiti!

"Was halten Sie von Otto?", fragt Reporter Harry Hirsch in seiner Straßenumfrage. Oberförster Pudlich streift durch die Wälder, und in Ottos Gesundheitsmagazin geht es um Kalorienarmut. Es spricht: die Gurke. Szenen von der Bundesbahnauskunft, damals noch am schnurgebundenen Telefon. Im Otto-Haarstudio lernen wir, wie wertvoll "Brett" ist, unentbehrlich auf jeder Steh-Party! Und im Sado-Kochstudio wird die Platte der sieben Grausamkeiten zubereitet. Außerdem: Gymnastik für die beginnende Skat-Saison.