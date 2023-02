Die Karnevals-Countdown-Show

Unterhaltung. . 01:28:51 Std. . UT . Verfügbar bis 15.02.2024. WDR. Von Christoph Wittig.

Alaaf oder Helau – egal, Karneval in unserem Westen ist bunt, laut und lustig. Wir haben die Jecken im Land gefragt, was für sie unbedingt zum Karneval dazugehört und haben 30 Dinge zusammen getragen, ohne die Karneval nicht geht.

Weiberfastnacht, Schunkeln, Bützen und die Büttenredner. Die Karnevalsgesellschaften und ihre Garden, die Rosenmontagszüge überall in NRW machen den Karneval bunt, fröhlich und einmalig. Und zu guter Letzt der Nubbel bzw. der Hoppeditz, die beide am Karnevalsdienstag in Flammen aufgehen und damit sich alle Schuld der Karnevalisten in Rauch auflöst.