Das große Kleinkunstfestival 2022: Publikumspreis

Unterhaltung. . 44:43 Min. . UT . Verfügbar bis 13.05.2023. WDR.

"Das große Kleinkunstfestival" ist seit 22 Jahren eine der wichtigsten Preisverleihungen für Kabarett, Comedy und Varieté in Deutschland. In diesem Jahr traten wieder fünf Nachwuchskünstler:innen im Wettbewerb um die Publikumsgunst gegeneinander an.

Die fünf Teilnehmer:innen, die um die berühmte Wühlmaus antreten, sind: Passun Azhand, Sven Bensmann, Eva Karl Faltermeier, Saskia Fröhlich, Marcel Mann. Wer wird die Gunst des Publikums gewinnen? Ralf Schmitz fungiert zum ersten Mal als Preis-Pate und nimmt sich der Künstler:innen humorvoll an. Durch den Abend führt Dieter Nuhr.