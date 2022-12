Böttinger. Wohnung 17: Tahnee

Unterhaltung. Teil 4 von 4. . 44:38 Min. . UT . Verfügbar bis 29.12.2023. WDR. Von Kim Hess.

In diesem Jahr öffnet Bettina Böttinger ein letztes Mal ihre private Wohnungstür. Dieses Staffel-Ende verbringt sie mit Comedienne Tahnee. Die fühlt sich gleich wie Zuhause.

Ob in der diesjährigen LOL-Staffel auf Amazon Prime oder ihrem aktuellen Bühnenprogramm "Vulvarine", Tahnee beweist nicht nur komödiantisches Talent, sondern bezieht immer queer-feministisch Postion. Im Gespräch treffen zwei Frauen aus zwei Generationen aufeinander, die viel verbindet. Zum Jahreswechsel schauen beide auf ihr persönliches Jahr zurück und versuchen Leichtigkeit und Zuversicht für 2023 zu schenken. Cheers to the Queers!