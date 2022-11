30 Jahre Arsch huh: Wachsam bleiben

Unterhaltung. . 03:36:08 Std. . UT . Verfügbar bis 18.05.2023. WDR.

"Arsch Huh" feiert seinen 30. Geburtstag. Bei der Großveranstaltung gegen Rassismus, Intoleranz und rechtes Gedankengut trifft sich das "Who is Who" der Kölner Musik- und Kulturszene in der Lanxess Arena.

Zu sehen sind unter anderem: BAP, Bläck Fööss, Querbeat, Kasalla, Frank Schätzing und Carolin Kebekus. Außerdem gibt es einen Auftritt iranischer Künstlerinnen und Künstler, die das iranische Freiheitslied "Baraye" performen.