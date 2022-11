30 Jahre "Arsch Huh"

"Arsch Huh" feiert seinen 30. Geburtstag. Bei der Großveranstaltung gegen Rassismus, Intoleranz und rechtes Gedankengut trifft sich das "Who is Who" der Kölner Musik- und Kulturszene in der Lanxess Arena.

Zu sehen sind unter anderem BAP, Bläck Fööss, Querbeat, Kasalla, Frank Schätzing und Carolin Kebekus. Außerdem gibt es einen Auftritt iranischer Künstlerinnen und Künstler, die das iranische Freiheitslied "Baraye" performen.