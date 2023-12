Das WDR 2 Weihnachtswunder live aus dem Glashaus in Düsseldorf

Wünscht Euch beim WDR 2 Weihnachtswunder Euren Song und spendet für Mütter in Not. Mit unserem Livestream seid Ihr rund um das WDR 2 Glashaus in Düsseldorf hautnah dabei.

Die WDR 2 Moderator:innen Sabine Heinrich, Steffi Neu, Jan Malte Andresen und Thomas Bug wohnen und senden fünf Tage lang im WDR 2 Glashaus am Schauspielhaus in Düsseldorf. Von hier aus werden wir zwischen dem 16. und 20.12.2023 rund 107 Stunden lang nur Eure Musikwünsche spielen. Mit Euren Spenden helft Ihr Müttern in Not. Dafür hat Aktion "Deutschland Hilft" mit seinen Bündnispartnern Hilfsprojekte auf der ganzen Welt ausgewählt, die Mütter und ihre Familien unterstützen.