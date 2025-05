Anna.trifft Werner Hansch - Die Geschichte des Ruhrpotts in einem Leben

Unterhaltung. Staffel 1, Folge 1. . 44:31 Min. . UT . Verfügbar bis 10.05.2026. WDR.

Moderatorin Anna Planken trifft in ihrem neuen, persönlichen Interview-Format besondere Menschen. Und zwar an ganz speziellen Orten, die eine wichtige Bedeutung für deren Leben und für NRW haben.

Zu Gast in der ersten Folge: Sportreporter-Legende Werner Hansch – DIE Stimme des Ruhrgebiets. Ein Gespräch über Heimat im Ruhrgebiet, frühe Migration, Armut, Aufstiegschancen, den Wert der Arbeit und den Strukturwandel in der Region – aber auch über den eigenen Absturz in die Spielsucht.